Кабмін скасував фінплан «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 21 листопада 2007 р. N1031-р затвердив новий фінансовий план залізниць України на 2007 рік.

Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. №52 «Про затвердження фінансового плану залізниць України на 2007 рік» визнано таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, згідно з фінпланом на цей рік, затвердженим 14 лютого, чистий прибуток "Укрзалізниці" в 2007 році було затверджено на рівні 800,6 млн. грн., загальний дохід - 27,5 млрд. грн., що на 4,8 млрд. грн. більше фінплану 2006 року.

В Держбюджет і цільові фонди в 2007 році від відомства планувалося направити 7,9 млрд. грн. - на 1,2 млрд. грн. або на 18% більше 2006 року.

На закупівлю вантажних вагонів поточного року планувалося витратити 1,598 млрд. грн., пасажирських, - 850 млн. грн.

Разом з тим, «Укрзалізниця» вже підготувала проект фінплану на 2008 рік, яким передбачені капітальні інвестиції в розвиток залізничного транспорту в обсязі 19,7 млрд. грн. При цьому планується залучити власні кошти в розмірі понад 5,6 млрд. грн., бюджетні кошти - 4,8 млрд. грн. і інвестиційний ресурс в сумі понад 9,2 млрд. грн.

Пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності, як і в 2007 році, залишається оновлення залізничного рухомого складу, на яке планується направити близько 12,7 млрд. грн. або понад 64% від загальної суми капітальних інвестицій.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" є монополістом на українському ринку залізничних перевезень. Об`єднує шість залізниць і близько 1 165 структурних підрозділів. Фінпланом «Укрзалізниці» на 2006 рік планувалося закупити 3 450 вантажних вагонів на суму 676,4 млн. грн.; 100 пасажирських вагонів на суму 377,4 млн. грн.; 17 магістральних електровозів і 99 вагонів дизель- і електропоїздів на 664,1 млн. грн.; шляхової техніки на 118,4 млн. грн.; інше - на 53,9 млн. грн.