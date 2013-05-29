Гірники вимагають від уряду розрахуватися

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Профспілки вугільної промисловості України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України завершує реорганізацію держпідприємства «Шахта ім. М. Горького» (м.Донецьк) та передачу підприємства в ДП «Донвуглереструктуризація», але при цьому не дотримуються всі трудові права і соціальні гарантії трудового колективу.

У шахти немає коштів для всіх належних працівникам виплат - вихідної допомоги при звільненні за п.1 ст.40 КЗпП України в розмірі не менше одного середньомісячного заробітку та допомоги за стаж роботи у вугільній промисловості згідно п.12.15 Галузевої угоди, яка складає виплату до трьох середньомісячних заробітків. (Так як переведення в ДП «Донвуглереструктуризація» відбувається через звільнення співробітників). На ці виплати шахті необхідно 6 млн 700 тис грн. Також на сьогоднішній день у шахти ім. Горького існує заборгованість перед органами Пенсійного фонду в розмірі 55 млн 590 тис грн, яка не дозволяє багатьом шахтарям вийти на заслужену пенсію або провести її перерахунок, так як цей період не додається до страхового стажу.

Тому Донецька територіальна організація Укрвуглепрофспілки звернулася до міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького з проханням вжити заходів для виплати всіх належних сум працівникам підприємства при звільненні, а також щодо погашення заборгованості шахти перед Пенсійним фондом, зазначається в повідомленні.