Екологи шукають у Чорному та Азовському морях нові райони забруднення

Співробітники екологічної інспекції здійснюють моніторинг навколишнього середовища берегової смуги та акваторії Керченської протоки, Чорного та Азовського морів з метою виявлення нових районів забруднення нафтопродуктами, що витекли з танкерів під час шторму 11 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 23 листопада сформованим зведеним загоном (304 чол. та 17 од. техніки) з підрозділів МНС України, Міноборони та працівників підприємства "Консоль" на острові Коса Тузла завантажено близько 200 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями для подальшого транспортування у Керченський морський торговий порт. Підрозділами МНС на береговій лінії Керченської протоки зібрано 30 тонн нафтопродуктів, всього з початку робіт зібрано та підготовлено до вивозу 200 тонн. З району с. Глійка вивезено близько 8 тонн, з мису Зміїний - 9 тонн нафтопродуктів у суміші.

Ситуація знаходиться під постійним контролем Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок шторму силою 5-6 балів виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 - затонуло, а 8 суден потрапило на мілину.

У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих матросів з судна "Нахічевань". Доля 19 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.