В церквах Вінничини відслужили поминальні молебні за жертвами Голодомору

В усіх церквах Вінницької області відслужили поминальні молебні за жертвами Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, поминальні служби у церквах розпочались сьогодні о 9.00.

Керівництво області та міста взяло участь у молебні в Свято-Преображенському Соборі у Вінниці.

За офіційними даними, під час Голодомору у Вінницькій області загинуло 1,7 млн. осіб, така ж кількість людей проживає в області у даний час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кожна сім`я Вінницької області запалить поминальну свічку, які були передані їм разом із брошурами про Голодомор за розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО.