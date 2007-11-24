В церквах Вінничини відслужили поминальні молебні за жертвами Голодомору
13:56, 24 листопада 2007Суспільство
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У області загинуло 1,7 млн. осіб
В усіх церквах Вінницької області відслужили поминальні молебні за жертвами Голодомору 1932-33 років.
Як передає кореспондент УНІАН, поминальні служби у церквах розпочались сьогодні о 9.00.
Керівництво області та міста взяло участь у молебні в Свято-Преображенському Соборі у Вінниці.
За офіційними даними, під час Голодомору у Вінницькій області загинуло 1,7 млн. осіб, така ж кількість людей проживає в області у даний час.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні кожна сім`я Вінницької області запалить поминальну свічку, які були передані їм разом із брошурами про Голодомор за розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО.
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