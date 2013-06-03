У Вінниці горіла в’язниця

У Вінниці три години гасили пожежу у в’язниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 червня о 13.30 на території установи виконання покарань №1 в чотирьохповерховій будівлі для ув’язнених на даху виникла пожежа. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 200 кв. м. Жертв та постраждалих немає. О 16.40 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Вінницькій області.

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