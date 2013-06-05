У селі під Києвом «чупакабри» подушили кролів (відео)

У сільраді людям не вірять, бо господарі відразу поховали кролів, — йдеться в сюжеті ТСН.

Люди кажуть, що прокинулися від писку наляканих собак. А коли вийшли надвір, то побачили задушених кролів. Із трьох десятків вижило лише кілька. Дехто із селян переконаний, що у населеному пункті хазяйнувала саме чупакабра, два роки тому вона уже тут харчувалася.

Зараз вона знову дістала кролів із клітки, висмоктала кров і склала тіла на купу. Люди у току знайшли сліди двох істот. Там вони теж передушили всіх кролів. Свідки настільки приголомшені побаченим, що вже другий день не виходять із будинку.

У сільраді в існування чупакабри не вірять. Кажуть, що кролів могли подушити здичавілі собаки. Місцеві жителі, ті що не постраждали від невідомої істоти, чупакабри поки що не бояться. Хоча знають, що в сусідніх селах вона біди наробила.

Дехто уже ховає тварин на ніч у підвал, щоб врятувати їх від страшної істоти. А на всіх клітках встановлюють металеві каркаси. Коли чекати чупакабру наступного разу - селяни не знають, а задушених кролів поховали подалі від житла.