Головне за день: огляд топ-новин

Тисячі німців потребують евакуації через прорив дамби на Ельбі

На сході Німеччини більше 23 тисяч людей потребують евакуації через прорив дамби на річці Ельба поруч з Магдебургом. Після тривалих дощів вода в річці піднялася до рекродного рівня 7,48 метрів (на 5 метрів вище звичайного).

Голові УДАРу в Броварах спалили машину (відео, фото)

Голові броварського УДАРу Роману Сімутіну спалили автомобіль. Сімутін не надто вірить, що справа буде розслідувана, а злочинців знайдуть, не кажучи вже про замовників.

До Тимошенко прибула спільна комісія німецьких та українських лікарів

Лікарі берлінської клініки “Шаріте” не виявили відчутного покращення стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, лікуванням якої у центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” у Харкові вони керують. “На жаль, ми не спостерігаємо дуже сильного прогресу в покращенні стану пані Тимошенко”, - сказав голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль. Також лікар заявив, що лікування Тимошенко необхідно продовжити.

Янукович готовий зустрітися з лідерами фракцій ВР

Президент дав згоду на проведення зустрічі за участю лідерів парламентських фракцій. Янукович зазначив, що він готовий внести зміни до свого робочого графіку на поточний тиждень, враховуючи важливість зустрічі, що запропонована Рибаком. Рішення про формат зустрічі з Януковичем приймуть лідери трьох опозиційних фракцій, заявив Яценюк.

ГПУ перевірила «пільгове» харчування дітей: суцільна хімія і 3,5 гривні на день

У дитячих установах дітей годують їжею із забороненими ароматизаторами та консервантами. Під час перевірки було встановлено порушення вимог Закону «Про дитяче харчування». Зокрема, не вирішено питання пільгового забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку продуктами дитячого харчування. Фінансування цих заходів з місцевих бюджетів є мізерним, а держбюджетом взагалі не передбачено, заявили в ГПУ.

ЗМІ: Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому

У пенітенціарній службі заявляють, що можуть тимчасово відпустити Тимошенко до хворої матері. Раніше тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.

МВС: Українці стали жертвами рабства у майже 60 країнах

За словами Віктора Дубовика, Україна є державою, яка постачає нелегальних робітників, приймає нелегальних робітників, а також через яку транзитом доправляють жертв торгівлі людьми в інші країни. 55 відсотків цих осіб – жінки і діти, за останні роки збільшилася кількість чоловіків, які працюють примусово на чорному ринку праці (будівельні роботи, сільське господарство тощо).

Закордонний відпочинок можуть дозволити собі лише 2% українців (опитування)

Дослідження показало, що 68% українців не планують відпочивати; кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 21%. 13% опитаних планують провести відпочинок у Криму, Карпатах та інших місцях України. На дачах і в заміських будинках планують провести відпочинок 6% опитаних, в селі у родичів – 4%. Як і в попередні роки, кількість тих, хто планує поїздки за кордон, складає лише 2% всього населення України.