У Харкові відкрився візовий центр Німеччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Для отримання німецької візи харків’янам не буде потрібно проходити співбесіду, а відповідь консульства можна буде отримати у вигляді СМС-повідомлення протягом тижня.

Генконсул зазначив, що в центрі можна подати заявку на отримання візи, сплатити необхідні податки й зробити фото. Ця процедура займе близько 15 хвилин.

Ціллікенс висловив переконання, що робота візового центру Німеччини зможе зміцнити відносини цієї країни з Харківським регіоном.

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У свою чергу заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради Іван Немічев зазначив, що роботу центру оцінять насамперед представники бізнесу, для яких важлива економія часу.

«Я також сподіваюся, що візовий центр допоможе не тільки діловим колам, а й творчим людям - артистам, музикантам, фотографам, які відвідують Німеччину. Харків як володар чотирьох призів Ради Європи заслужив, щоб не тільки він рухався назустріч Європі, але й Європа рухалася назустріч йому», - сказав Немічев.

Візовий центр Німеччини почав працювати 10 червня за адресою Червоношкільна набережна, 18а.

За словами Почесного консула Німеччини в Харкові Тетяни Гавриш, установа може обслуговувати до 150 чоловік на день. Центр готовий розширити штат персоналу, якщо в цьому буде необхідність.