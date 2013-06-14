Україна і Китай планують підписати програму стратегічного партнерства

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції «ABC: Ukraine & Partners» повідомив заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко.

«Ми плануємо підписати програму розвитку щодо стратегічного партнерства між Україною і Китайською Народною Республікою на 2013-2017 роки. І це буде зроблено цього року», - сказав Майко.

Як повідомляв УНІАН, двосторонній товарообіг за підсумками 2012 року між Україною і Китаєм становив 9,8 млрд дол.

У 2012 році «Державна продовольча зернова корпорація України» за ініціативи Міністерства аграрної політики і продовольства отримала право залучити кредит від китайського Експортно-імпортного банку у розмірі 3 млрд доларів під державні гарантії для фінансування сільськогосподарських проектів. Плата за надання держгарантій встановлена у розмірі 0,01% річних від загальної суми позики.