На Рівненщині водій збив пішоходів: троє загиблих

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі поблизу с. Шостаків Рівненського району водій мікроавтобуса здійснив наїзд на групу пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.

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Внаслідок ДТП загинуло троє осіб та постраждали двоє, яких у важкому стані госпіталізовано до лікарні.