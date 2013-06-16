На Рівненщині водій збив пішоходів: троє загиблих
10:15, 16 червня 2013Суспільство
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У Рівненській області внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб, ще двоє постраждали.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі поблизу с. Шостаків Рівненського району водій мікроавтобуса здійснив наїзд на групу пішоходів, які рухалися узбіччям дороги.
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Внаслідок ДТП загинуло троє осіб та постраждали двоє, яких у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
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