Завтра в Україні збережеться спекотна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 17 червня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов'ї, а вдень також в карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, в західній частині 11-16°; вдень в західних, північних, Вінницькій областях, в Приазов'ї та Криму 24-29°, на решті території 29-34°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

15 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.