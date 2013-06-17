Продовження харківського «бойовика»: міліціонери пікетували суд

Сьогодні близько 11.00 в Харкові кілька десятків правоохоронців пікетували будівлю апеляційного суду.

Як повідомляє «Сегодня», силовики в штатському зібралися, щоб відстояти права своїх колег, які з минулого четверга перебувають під вартою. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, коли вони прибули в один з питних закладів міста, щоб приборкати бійку за участю судді Київського району міста Дениса Невядомського. Газета нагадує, що він зробив зауваження сусідній компанії, попросивши поводитися тихіше, і виник конфлікт. Відвідувач з іншої компанії вдарив суддю в обличчя, після чого він впав. У сварку втрутилася охорона закладу. Суддю повалили на асфальт обличчям вниз. Співробітники ДСО, які прибули за викликом, застосували до нього спецзасоби і прийоми рукопашного бою, використовували наручники і сльозогінний газ. Як стверджують в облпрокуратурі, працівники ДСО повинні були припинити дії охоронців і надати допомогу судді, який вже постраждав. Бійці ДСО, нібито не відпустили суддю, дізнавшись про його статус, а тримали в наручниках 20 хвилин. Разом з тим, він зазначив, що про статус судді їм повідомили працівники прокуратури, які прибули в кафе, «щоб розібратися в конфлікті і вжити адекватних заходів».

Міліціонери, що протестують, кажуть, що співробітники судів постійно хуліганять, а цей випадок вийшов за всі можливі рамки. "Ви розумієте, у нас кожен третій виїзд під час чергування - це хуліганський дії співробітників судів, прокуратури або їхніх дітей, що випили. Вони живуть у своєму світі і вважають, що їм все дозволено. У країні вже виросли цілі клани безвідповідального зухвалого беззаконня суддів і прокурорів. Зайшовши в одну з таких установ можна побачити на різних дверях одне і те ж прізвище", - говорить протестуючий співробітник ДСО Ігор.

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Учасники акції хочуть, щоб, як мінімум, їхніх колег випустили з-під варти, а максимум - припинили всі розгляди проти них, але сумніваються, що це можливо. "Припинити справи проти наших колег - це визнати неправоту Невядомського і Поповича, відповідно, звільнити їх і почати справи проти них, звичайно, в нашій країні ніхто такого не допустить", - говорить протестуючий співробітник ДСО Олександр.

Поки чоловіки протестували, в суді повинні були змінити або не змінити запобіжний захід щодо їхніх колег, але засідання так і не відбулося. «Прокурор просто зухвало не з'явився на засідання, нікого при цьому не попередивши. І ввечері він піде додому, до сім'ї, а наші хлопці сидітимуть у в'язниці», - говорить Олександр.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що в Харкові заарештовано співробітників Державної служби охорони, які намагалася припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе Харкова, побачили, як невідомий громадянин із слідами крові на обличчі, який перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичної дії і спеціальних засобів. Проте той кинувся до одного з міліціонерів і спробував відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили в Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували до правопорушника засоби фізичної дії і наручники.

Після зазначених дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

Вже вранці 13 червня з ініціативи органів прокуратури, на підставі рішення суду, двох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано, повідомили в Департаменті Державної служби охорони при МВС.

Перший заступник прокурора Харківської області Владимир Суходубов 13 червня на брифінгу заявив, що затримані в Харкові працівники Державної служби охорони під час конфлікту в ресторані неправомірно застосували заходи фізичної дії і спецзасоби до судді.

Він уточнив, що затримано не двох, трьох працівників ДСО, які брали участь у конфлікті.