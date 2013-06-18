Експерти розповіли, коли можуть модернізувати українську ГТС

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах експертного опитування «Оцінка перспектив вирішення проблеми модернізації української газотранспортної системи (ГТС) і лібералізації газового ринку України", проведеному 10-15 червня 2013 року Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Експертів попросили відповісти на запитання «Коли, на Вашу думку, буде вирішена проблема модернізації української газотранспортної системи?» І серед конкретних шляхів вирішення проблеми модернізації української ГТС найбільш вірогідними експерти назвали: створення міжнародного консорціуму для модернізації та управління ГТС (42,8%), а також продаж або здачу ГТС в довгострокову оренду (21,5%). 10,7% опитаних упевнені, що Україна самостійно проведе роботи з модернізації ГТС. 7,1% вважають, що ГТС не буде модернізована, але буде експлуатуватися і далі, а 3,6% - що ГТС не буде модернізована, і її виведуть з експлуатації.

На підтримку іншого варіанту розвитку подій висловилися 14,3% респондентів.

Відповідно розподіл відповідей експертів на запитання «Як Ви вважаєте, яким чином буде вирішена проблема модернізації української ГТС?» Більшість експертів (53,6%) у качественаіболее ймовірного розглядає тристоронній формат міжнародного консорціуму для модернізації та управління ГТС. При цьому 28,6% опитаних прогнозують створення міжнародного консорціуму в двосторонньому форматі «Україна - Російська Федерація». І 10,7% вважають, що консорціум буде створений у форматі «Україна - Європейський Союз». 7,1% респондентів не вважають можливим жоден з перерахованих вище варіантів розвитку подій.

Зазначимо, що в опитуванні брали участь 28 кваліфікованих експертів у сфері енергетичних відносин України - відомих політологів, соціологів, аналітиків та економістів, компетентних у темі дослідження. Відбір здійснювався за допомогою методу рекомендації шляхом аналізу аналітичних публікацій з енергетичних відносин України у вітчизняних ЗМІ.