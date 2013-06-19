Експерт: збільшення ВВП за підсумками року буде нульовим

«Ми погіршили наші прогнози зростання промислового виробництва до -2,0% р/р на 2013 р. (з +2,5%) і +3,0% р/р на 2014 р. (з +6,2%). З урахуванням зниження прогнозів з промислового виробництва і ймовірного погіршення динаміки в суміжних галузях (насамперед транспортних перевезеннях і оптовій торгівлі), ми знижуємо наші прогнози зростання реального ВВП в 2013 р. і 2014 р. до 0% р/р (з +1,2%) і +1,5% (з +3,0%) відповідно», - зазначила Белан.

Разом з тим, вона повідомила, що аналітики Dragon Capital очікують, що темпи зростання реального ВВП повернуться в плюсову зону в другій половині 2013 року. «Після зниження в першому кварталі їх відновлення, очевидно, обмежиться ефектом бази порівняння», - наголосила експерт.

На цю тему: Колобов: У 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%

Як повідомляв УНІАН, у середині червня міністр фінансів України Юрій Колобов заявив, що в 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%. За уточненими на 10 червня даними, ВВП в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року), знизився на 1,1% (за даними квітня - 1,5%). Зростання ВВП в першому кварталі 2013 р., порівняно з четвертим кварталом 2012 року, з урахуванням сезонного чинника становить 0,6% (за даними квітня - 0,5%).

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при цьому в четвертому кварталі 2012 року спад ВВП становив 2,5%.

Зростання реального ВВП України, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме в 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП в 2013 р. повинен становити 1,576 трильйона грн, зростання ВВП - 3,4%.

Разом з цим експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%. За версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією Світового банку – 1%, міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.