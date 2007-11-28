Стельмаха просять перевірити діяльність «ІНГ-Банк-Україна»

Всеукраїнська громадська організація “Антирейдер” звернулася до голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та голови Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолія БАЛЮКА з вимогою провести ретельну перевірку діяльності акціонерного банку «ІНГ-Банк-Україна».

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, за результатами перевірки „Антирейдер” вважає за необхідне позбавити «ІНГ-Банк-Україна» ліцензії на будь-які види діяльності, пов’язані з цінними паперами.

Крім цього, ВГО “Антирейдер” звертає увагу центрального офісу ING Bank на окремі аспекти діяльності його дочірнього банку в Україні, які підривають високу ділову репутацію материнської банківської установи.

“Звернутися до вас нагально вимагає ситуація, що склалася через спробу «ІНГ-Банк Україна» втрутитися у корпоративний конфлікт навколо акцій ВАТ «Укртатнафта» на боці акціонерів цього товариства, а також – дії керівництва банку щодо приховування від уповноважених компетентних органів інформації, яка необхідна для проведення оперативного розслідування у справі про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом”, – ідеться у заяві.

Зокрема, у зверненні зазначається, що своїм корінням проблема сягає у 1999 рік, коли AmRUZ TRADING AG (Швейцарія) та SEAGROUP International, Inc (США) шляхом операції з незабезпеченими векселями позбавили державу власності на 18,3% акцій ВАТ «Укртатнафта». Ця операція була проведена із численними порушеннями валютного законодавства України, державі була завдано відчутної матеріальної шкоди. Завдяки вдалим діям представників держави, йдеться у заяві, незаконно вилучені 18,3% акцій «Укртатнафти» були переведені на рахунок НАК «Нафтогаз України». Однак, у ситуацію намагався втрутитися зберігач цінних паперів «Укртатнафти» - «ІНГ-Банк Україна». З незрозумілих причин «ІНГ-Банк Україна» подав судовий позов проти фінансової компанії «Укрнафтогаз», яка веде реєстр акціонерів ВАТ «Укртатнафта», звинувативши «Укрнафтогаз» у нібито безпідставному списанні акцій, але списання проводилось на виконання постанови Державної виконавчої служби України, яке ґрунтувалося на рішенні суду, яке набрало чинності.

До того ж, зазначається у заяві, «ІНГ-Банк Україна» виконує суто технічні функції зберігача цінних паперів і не має правової підстави якимось чином оскаржувати чи блокувати дії компанії, що веде реєстр акціонерів ВАТ «Укртатнафта». “Є всі підстави стверджувати – керівництво «ІНГ-Банк Україна» має зацікавленість у тому, щоб Україна не могла встановити контроль над «Укртатнафтою». Зазначимо, що Апеляційний суд Києва, керуючись діючим законодавством України, відмовив «ІНГ-Банк Україна» у задоволенні його безпідставного позову проти ФК «Укрнафтогаз» - йдеться у зверненні.

Як зазначається в заяві, «ІНГ-Банк Україна» на цьому не зупинився. Виконуючи функції зберігача цінних паперів ВАТ «Укртатнафта», «ІНГ-Банк Україна» повинен мати повну, вичерпну інформацію про акціонерів цього товариства. Однак керівництво банку впродовж тривалого часу відмовляє українським компетентним органам в отриманні необхідної інформації про ці підозрілі структури.

“Таким чином, «ІНГ-Банк Україна» свідомо приховує інформацію про компанії AmRUZ TRADING AG та SEAGROUP International, Inc від компетентних органів нашої країни, ігноруючи їхні багаточисленні запити”, - йдеться у заяві.