Відкриється благодійна виставка-ярмарок «Молоде мистецтво проти СНІДу»

1 грудня у Всесвітній день боротьби зі СНІД, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні за партнерської допомоги благодійних, приватних та державних організацій вдруге організовує благодійну виставку-ярмарок «Молоде мистецтво проти СНІДу».

«Молоде мистецтво проти СНІДу»-2007 стало можливим завдяки участі більше 300 талановитих дітей, які надали свої художні твори для благодійної виставки-ярмарку. Наслідуючи приклад молодих митців, біля 15 відомих українських художників та фотографів запропонували власні роботи для проведення благодійного аукціону.

Цьогорічна подія є продовженням традиції турботи та допомоги дітям, започаткованої у минулому році акцією «Молоде мистецтво проти СНІДу»-2006, яка дозволила зібрати кошти для дитячого будинку ВІЛ-позитивних дітей у місті Біла Церква.

Розклад роботи виставки:

1 грудня 2007, субота: 12. 00-19. 00

2 грудня 2007, неділя: 9. 00-17. 00

Адреса: Галерея мистецтв «Лавра», м. Київ, вул. Січневого Повстання 17, ст. м. «Арсенальна»