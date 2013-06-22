На Волині провели суцільне розмінування села

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Волинській області, станом на 21 червня виявлено та вилучено 93 осколочних гранати, 1 підривник до артилерійського снаряду та 4 артилерійських снаряди. Роботи з розмінування тривають.

Серед населення проведено роз’яснювальну роботу щодо заходів безпеки та правил поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Як зазначено в повідомленні, враховуючи непоодинокі випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, вже декілька днів триває суцільне розмінування території поблизу дамби-мосту в селі Лище Луцького району. До робіт залучено особовий склад групи піротехнічних робіт у кількості 5 осіб.

Довідка УНІАН. З початку року групою піротехнічних робіт У ДСНС України у Волинській області вилучено та знешкоджено 457 боєприпасів часів війни.