В Україні сьогодні - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

День скорботи встановлений в Україні указом «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» президента Кучми у 2000 році.

Скорботний день встановлений «…з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності… на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…».

Сьогодні, Прем’єр-міністр Микола Азаров поклав квіти до могили Невідомого солдата та пам’ятників героям на площі Слави у Києві.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у церемонії також взяли голова Верховної Ради Володимир Рибак, ветерани, урядовці, народні депутати та представники київської влади.