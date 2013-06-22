В Україні сьогодні - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Великої вітчизняної війни, яка розпочалася вторгненням на ториторію УРСР німецьких військ в ході ІІ світової війни 22 червня 1941 року.
День скорботи встановлений в Україні указом «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» президента Кучми у 2000 році.
Скорботний день встановлений «…з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності… на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…».
Сьогодні, Прем’єр-міністр Микола Азаров поклав квіти до могили Невідомого солдата та пам’ятників героям на площі Слави у Києві.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Участь у церемонії також взяли голова Верховної Ради Володимир Рибак, ветерани, урядовці, народні депутати та представники київської влади.