На Трійцю у західних та південних областях України очікують грозові дощі
15:10, 22 червня 2013Суспільство
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Завтра, 23 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій областях України і в південній частині очікуються грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.
На Трійцю на Заході і Півдні ітимуть дощі
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, на сході країни та півночі Лівобережжя 11-16°; вдень 27-32°, у західних, східних, Чернігівській, Сумській областях 24-29°, у гірських районах 16-21°.
У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.
22 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°,в районі Євпаторії 17; в Дніпрі біля Києва 24°.
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