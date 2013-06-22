На Трійцю у західних та південних областях України очікують грозові дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на сході країни та півночі Лівобережжя 11-16°; вдень 27-32°, у західних, східних, Чернігівській, Сумській областях 24-29°, у гірських районах 16-21°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

22 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°,в районі Євпаторії 17; в Дніпрі біля Києва 24°.