У Харкові сьогодні ховають убитих у Пакистані українських альпіністів - Ігоря Свергуна, Дмитра Коняєва та Бадаві Кашаєва.

Як повідомляє ТСН, Харків прощається з трагічно загиблими земляками і протягом кількох годин люди несуть квіти до трун загиблих альпіністів.

З дев’ятої ранку в Будинку культури міліції, де встановлені труни загиблих, чергують лікарі. Вулиця Раднаркомівська закрита для транспорту.

Поховають трьох харків'ян на 13-му міському кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися у базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Із харківської експедиції загинули троє.

28 червня вночі до Харкова прибув літак з тілами трьох загиблих українських альпіністів. На цьому ж літаку прибули семеро громадян України, які брали участь в альпіністській експедиції у Пакистані та залишилися живими.