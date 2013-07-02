Табачник підписав список студентів на навчання за кордоном

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідно до наказу, затверджено списки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які за рішеннями конкурсної комісії рекомендовані на навчання та проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах за кордоном.

Наказом передбачено керівникам вишів забезпечити відповідно до законодавства укладання договорів із закордонними вищими навчальними закладами щодо навчання у них студентів та аспірантів або стажування наукових і науково-педагогічних працівників; студентами, аспірантами, науковими і науково-педагогічними працівниками, які відібрані для проходження навчання, стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах.

У прес-службі МОН нагадали, що з квітня 2011 року, за ініціативи прем'єр-міністра Миколи Азарова, реалізується урядова бюджетна програма з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах світу.

Державна підтримка і фінансування навчання та стажування за кордоном в найкращих вищих навчальних закладах США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та інших економічно розвинених країн надається студентам, аспірантам і фахівцям природничого та інженерно-технічного напрямів, у яких на сьогодні в державі є найбільша необхідність. Зокрема, це такі напрямки як IT-технології, біонанотехнології, нові нетрадиційні джерела енергії, раціональне природокористування, авіаційна та ракетно-космічна техніка, атомна енергетика тощо.

Участь у конкурсі брали студенти вишів, які мають високі результати навчання і досягнення у студентській науково-дослідній роботі та володіють на необхідному рівні іноземною мовою. Також у конкурсі брали участь аспіранти, викладачі та науковці, які активно займаються науково-дослідницькою роботою, мають наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, беруть участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових конференціях.