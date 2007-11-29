Ющенко: Яценюк здатен об’єднати парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає що, кандидат на посаду голови Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК здатен об’єднати парламент і забезпечити його ефективну роботу. Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Я думаю, що для багатьох національних інститутів поява нового обличчя (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) саме по собі – це крок уперед. По-друге, це просто мудра людина, мудрий чоловік, який продемонстрував свою професійність, починаючи із Мінекономіки і Нацбанку, завершуючи Міністерством закордонних справ. Є когорта таких-от молодих людей, які, я переконаний, можуть принести нову якість в українську політику», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Це людина, яка не зашорена догматом якоїсь вузької політичної орієнтації. Мені здається, що це надважливо. Бо інакше б неминучим було формування табору опонентів у парламенті. Думаю, що це людина, яка найефективнішим чином може виконати консолідуючі функції у Верховній Раді», - додав Президент.