В Одесі зіткнулися мотоцикл та легковик: загинуло троє людей
09:58, 02 липня 2013Суспільство
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В Одесі у ДТП за участю автомобіля та мотоцикла загинуло троє людей.
Аварія сталася на Ленінградському шосе
Сьогодні, в 0 год. 20 хв., у м. Одеса внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла на Ленінградському шосе загинуло троє людей.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Всього за добу в Україні сталося 75 ДТП, в яких загинуло вісім і постраждало 103 особи. З початку року зареєстровано 12383 дорожньо-транспортні пригоди і 1597 жертв ДТП.
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