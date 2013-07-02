В Одесі зіткнулися мотоцикл та легковик: загинуло троє людей

09:58, 02 липня 2013
Суспільство
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В Одесі у ДТП за участю автомобіля та мотоцикла загинуло троє людей.

Аварія сталася на Ленінградському шосе

Сьогодні, в 0 год. 20 хв., у м. Одеса внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла на Ленінградському шосе загинуло троє людей.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всього за добу в Україні сталося 75 ДТП, в яких загинуло вісім і постраждало 103 особи. З початку року зареєстровано 12383 дорожньо-транспортні пригоди і 1597 жертв ДТП.

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