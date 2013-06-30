У ДТП у Хмельницькому постраждали п’ятеро людей

29 червня, о 18 год. 40 хв., у м. Хмельницький водій легкового автомобіля ВАЗ-21104, рухаючись по вул. Вінницьке шосе, допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz», внаслідок чого постраждало 5 осіб - три пасажири ВАЗ-21104 та два пішоходи.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Хмельницької міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.