Собор УПЦ Київського патріархату обрав намісника Філарета

Відповідне рішення ухвалено на засіданні під головуванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси–України Філарета. Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея обрали преосвященного Епіфанія, митрополита Переяслав–Хмельницького і Білоцерківського. Натомість Патріарх Київський і всієї Руси–України залишається єпархіальним архієреєм Київської єпархії. Також було обрано новий склад постійних членів Священного синоду та Вищої церковної ради.

На тему: УПЦ Київського патріархату занепокоєна подіями, які відбуваються в УПЦ МП

Газета зазначає, що «якщо говорити мирською мовою, це означає, що намісник допомагає предстоятелю в керівництві парафіями у Київській області, а в разі смерті патріарха - завдяки своїй посадi без процедури обрання стає місцеблюстителем патріаршого престолу». В його обов’язок входить зібрати Собор, на якому відбудеться обрання наступного патріарха, повідомляє Україна молода.

Як пояснив виданню архієпископ Євстратій (Зоря), нововведення не визначає особу нового патріарха, адже його обиратиме саме Помісний собор на альтернативній основі: «Архієрейський собор таємним голосуванням має висунути щонайменше трьох кандидатів, після чого відбуватиметься таємне голосування. Якщо в першому турі один з них набирає більше половини голосів, він стає патріархом. Якщо більше половини не набирає ніхто - тоді по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів, проводиться повторне голосування і патріархом стає той, хто набере більшість».

Також, за словами Євстратія, Собор висловив стурбованість ситуацією навколо УПЦ Московського патріархату, надіславши УПЦ МП відповідне звернення. «Ми бачимо, як, користуючись ослабленням здоров’я митрополита Володимира (Сабодана) і боротьбою між деякими архієреями за право стати його наступником, внутрішні та зовнішні сили знову прагнуть у будь-який спосіб фактично ліквідувати незалежність і самостійність УПЦ (МП) в управлінні, щоби міцніше прив’язати її до Московської патріархії, ширше і без всяких перешкод використовувати вашу Церкву в агітації за приєднання України до Росії та не допустити подолання існуючого церковного розділення», - йдеться у зверненні.

Так, в УПЦ КП вважають, що такі події завадять діалогу між церквами щодо створення єдиної помісної церкви. Тому УПЦ КП закликає Президента перевірити достовірність інформації про тиск і в разі підтвердження захистити предстоятеля УПЦ (МП) і очолювану ним Церкву від неправомірного втручання у статутну діяльність, «адже таке втручання несе загрозу церковному та суспільному миру, викличе обурення та протистояння, що може стати особливо неприємним напередодні святкування 1025–ліття Хрещення Київської Руси-України».

*** Органом вищої церковної влади між Помісними соборами є Архієрейський собор. Його складають усі правлячі та вікарні архієреї Української православної церкви Київського патріархату. Ніхто з архієреїв, які складають Архієрейський собор, не може відмовитися від участі в його засіданнях, крім випадків хвороби або з іншої причини, яка визнається Собором поважною. Архієрейський собор скликається Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси–України (або Місцеблюстителем) і Священним синодом за необхідності, але не рідше одного разу на два роки.