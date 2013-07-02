Захарченка через офіцерів-гвалтівників покликали у Верховну Раду
11:02, 02 липня 2013Суспільство
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Рибак запросив Захарченка на вечірнє засідання ВР у зв’язку із згвалтуванням жінки на Миколаївщині
Рибак запросив Захарченка
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на вечірнє засідання парламенту для звіту про розслідування жорстокого згвалтування жінки у Миколаївській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.
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За словами Рибака, в нього є інформація, що Захарченко перебуває у Миколаєві, але “я запросив, щоб на вечірнє засідання міністр внутрішніх справ прибув у Верховну Раду і дав пояснення по тих питаннях, які є в народних депутатів”.
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