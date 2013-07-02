Захарченка через офіцерів-гвалтівників покликали у Верховну Раду

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на вечірнє засідання парламенту для звіту про розслідування жорстокого згвалтування жінки у Миколаївській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.

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За словами Рибака, в нього є інформація, що Захарченко перебуває у Миколаєві, але “я запросив, щоб на вечірнє засідання міністр внутрішніх справ прибув у Верховну Раду і дав пояснення по тих питаннях, які є в народних депутатів”.