ДАІ оштрафувала мера Сум за «слідчий експеримент»

У Сумах меру міста Геннадію Мінаєву працівники Державтоінспекції виписали штраф на 600 гривень за рух в обласному центрі автомобілем зі швидкістю 120 км/год.

Як передає кореспондент УНІАН, штраф був виписаний учора, 1 липня.

Зокрема, працівники міської ДАІ на виконання вимог, що містяться у листі заступника прокурора міста, склали стосовно Мінаєва протокол про адміністративне порушення і виписали постанову у справі про адміністративне порушення за проїзд провалу на вулиці Харківській зі швидкістю 120 км/год.

Раніше, 24 червня, мер вирішив провести експеримент, проїхавши місце, де просів асфальт на Харківській, зі швидкістю 120 км/год. Саме на цьому місці занесло автомобіль Audi, який вилетів на зупинку громадського транспорту. Згодом Мінаєв публічно заявив про те, що заради експерименту перевищив швидкість на вул. Харківській, щоб перевірити, чи може провал на дорожньому покритті стати причиною аварії. Тим часом, у місті стали говорити про те, що за порушення Правил дорожнього руху мер залишиться безкарним. Також у місцевих ЗМІ з'являлася інформація про те, що Мінаєва нібито нема за що штрафувати, оскільки порушення ПДР на місці ніхто не зафіксував.

Втім, попри те, що працівники ДАІ не могли скласти протокол стосовно мера за перевищення швидкості через відсутність доказової бази, вчора Мінаєву все ж таки виписали штраф.

Сам мер Сум написав про це на своїй сторінці у Фейсбуці: «Сьогодні співробітники міської ДАІ на виконання вимог, що містяться у листі заступника прокурора міста Суми С.В. Маслюка, склали на мене протокол про адміністративне порушення і виписали постанову у справі про адміністративне порушення за проїзд провалу на вулиці Харківській зі швидкістю 120 км/год 24 червня 2013 року. Я опиратися не став, оскільки дійсно їхав з такою швидкістю, проводячи неофіційний «слідчий експеримент». Свою провину у порушенні правил дорожнього руху визнав, і штраф у розмірі 600 гривень сплачу буквально сьогодні. Але я тепер точно знаю, що провал на вулиці Харківській не могло стати основною причиною того трагічного ДТП!».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Сумах автомобіль «Ауді» на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії двоє людей загинули і троє постраждали. Встановлено, що водій авто, раніше неодноразово судимий, був у нетверезому стані. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Винуватцеві ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. Серед причин даного ДТП називається і стан дорожнього покриття. 25 червня в ході відкритої наради з керівниками силових структур області за участі керівництва Сум начальник УМВС України в Сумській області Віктор Козицький повідомив, що з початку року в області з вини водіїв, які були за кермом у стані алкогольного сп'яніння, зареєстровано 21 ДТП, в яких 4 людей загинули і ще 33 дістали тілесних ушкоджень. Також у поточному році працівники ДАІ виявили 1890 нетверезих водіїв. Згідно з рішеннями суду лише 272 з них позбавлені права управляти транспортними засобами. 27 червня голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь під час засідання колегії ОДА ініціював відставку начальника Сумського міського відділу Державтоінспекції Олега Скрипки.