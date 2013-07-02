Українські альпіністи в Пакистані отримали спорядження і чекають відльоту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.

“Найближчим часом очікується повернення в Україну пакистанським військовим спецлітаком двох українських альпіністів, які залишились для того, щоб отримати альпіністське спорядження. Спорядження вже їм доставлено і вони очікують на відліт в Україну”, - сказав Зварич.

Він зазначив, що посольство України в Пакистані тримає на постійному контролі ситуацію з розслідуванням теракту.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики ввірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Керівник харківського клубу альпіністів Геннадій Копейка повідомив, що з харківської експедиції загинули троє альпіністів. Серед вбитих – керівник харківської групи Ігор Свергун. Також загинули Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв.