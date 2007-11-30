Ревальвації гривні на 2% буде замало

Можлива ревальвація гривні на 2% буде недостатньою для зниження темпів інфляції.

Таку думку висловив керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс Клуб» Микола ІВЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що, згідно з міжнародним дослідженням, ревальвація на 10% призведе до зниження темпів інфляції на 2%. «Відповідно, максимум від ревальвації на 2% ми можемо виграти 0,5% інфляції. В нинішніх умовах зростання цін на енергоносії це не той крок, який знизить темпи інфляції. Тому ми вважаємо, що ревальвації недостатньо, щоб вирішити проблему з інфляцією в країні», - сказав М.ІВЧЕНКО.

На його думку, щоб знизити темпи інфляції потрібно проводити ревальвацію не на 2%, а на 10%, але в цьому випадку можуть постраждати українські експортери.

М.ІВЧЕНКО вважає, що ревальвацію потрібно проводити не зараз, коли ціни на енергоносії та продовольство в світі максимальні, а дочекатися весни, коли вони, ймовірно, дещо знизяться. Крім того, навесні вже можна буде оцінити перспективи урожаю. «І вже ближче до другого півріччя, десь травень, червень, ось цей момент буде найбільш вдалим для можливої ревальвації гривні», - пояснив М.ІВЧЕНКО.

В цілому він вважає, що Нацбанк повинен переходити на таргетуванння інфляції, при цьому зазначає, що процес переходу може зайняти декілька років.

«Є певні інфляційні очікування, з якими ні Нацбанк, ні Кабінет міністрів справитися не можуть. Тому необхідно переходити, як у всіх європейських країнах, до таргетування інфляції так, щоб Нацбанк виставляв не параметри коливання національної валюти по відношенню до долара, а реальні темпи зростання інфляції. Нехай вони виявляться дещо вищими, ніж зазвичай планують, зате вони будуть реальними, і впродовж декількох років, якщо громадськість, інвестори, західні інвестори, економічні контрагенти побачать, що Нацбанк і Кабінет міністрів уміють правильно прогнозувати темпи зростання інфляції, це підвищить довіру до української економіки, національної валюти і покращить інвестиційний клімат», - підкреслив М.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в розмові з журналістами виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор ШУМИЛО повідомив, що НБУ допускає поступову ревальвацію гривні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

«Якщо буде такий розвиток подій (ревальвація гривні), вона матиме м`який характер», - зазначив тоді І.ШУМИЛО, додавши: «Коли я говорив про м`яку ревальвацію, я мав на увазі середньострокову і довгострокову перспективу».

Також він підкреслив, що проведена НБУ ревальвація гривні в 2005 році була абсолютно обгрунтованою з економічної точки зору й не була наслідком якихось політичних рішень.

19 жовтня голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив про наявність економічних підстав для зміцнення курсу національної валюти.

29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав не жартувати з питанням курсу долара і гривні, зазначивши, що сьогодні складно передбачити наслідки ревальвації гривні, в тому числі і для населення, яке зберігає значну частину заощаджень у іноземній валюті.

2 листопада голова Ради Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО заявив, що ревальвації гривні не буде, а курс гривні до долара в 2007-2008 роках коливатиметься в межах встановленого коридору 4,95-5,25 UAH/USD.

Мінекономіки також не підтримує зміцнення курсу гривні по відношенню до долара, відстоюючи інтереси українських експортерів.

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Нацбанком України, не змінюється з 21 квітня 2005 року і становить 5,05 UAH/USD.

На світових ринках по відношенню до корзини валют основних торгових партнерів США з початку 2007 року долар втратив понад 10%.