Мер Сум теж збунтувався проти Держказначейства

До акції Івано-франківської громади "Казначейство, віддай місту гроші!" вирішили приєднатися і Суми.

Як передає кореспондент УНІАН, про підтримку акції заявив міський голова Сум Геннадій Мінаєв.

"Я долучаюся до акції... Долучаюся також публічно, але не з допомогою білбордів. Це буде всеукраїнське публічне ноу-хау, як колишнього IT-спеціаліста та прозорого у своїх діях мера. Більше терпіти таке знущання над місцевим самоврядуванням вже немає ніяких сил!", - вчора написав Мінаєв на своїй сторінці в Facebook.

Мер Сум доручив вести на муніципальному інформаційному порталі реєстр платежів головних розпорядників бюджетних коштів. Так громада міста матиме достовірну інформацію про ситуацію з рухом коштів по казначейських рахунках.

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«Будемо працювати з Державним казначейством публічно! Одночасно з поданням платіжного доручення до Державного казначейства в м. Суми всі розпорядники бюджетних коштів мають подавати електронну копію платіжного доручення для розміщення на офіційному сайті Сумської міської ради, де буде відкрито спеціальний розділ. Крім того, всім розпорядникам коштів сьогодні-завтра покласти у Держказанчейство усі платежі, враховуючи аванси підрядним організаціям», - доручив підлеглим Мінаєв.

Реєстр платежів розміщуватиметься на муніципальному інформаційному порталі у розділі «Міська влада». Крім поточних платежів, у реєстрі будуть відображені й платіжні документи, подані до Держказначейства раніше, адже, фактично, рух коштів блокується з 17 травня 2013 року.

Крім того, інформацію про затримку платежів по місту Суми планується розміщувати і у місцевих газетах та на телебаченні.

«Будемо працювати тільки публічно! Нічого особистого, лише щоденна праця на користь громади. Адже громада повинна знати, як ми працюємо та що і чому в місті не робиться… Сумчани взагалі не розуміють, чому ми цього не робимо, тож потрібно пояснювати громаді – і у першу чергу щодо капітальних видатків», - наголосив Мінаєв.

За інформацією прес-служби Сумської міськради, ситуація з проходженням платежів через Держказнчейство наразі по м. Суми є загрозливою. Так, відповідно до щодекадної інформації, наданої головними розпорядниками бюджетних коштів, станом на 20 червня кредиторська заборгованість по наданих, але не проведених Казначейством платіжних дорученнях, складає понад 7,914 млн грн.

«Підрядники не хочуть іти не тендери. Тому що торік з 50 мільйонів бюджету розвитку Держказначейством, а по суті – Кабміном, було проведено тільки 35 мільйонів. І ці гроші ми підрядникам за виконані роботи в минулому році, минулого літа, заплатили тільки в квітні-травні цього року. Я думаю, що всі керівники міст, які знають ситуацію, повинні точно так само публічно показувати всім своїм територіальним громадам, чому і як відбуваються фінансові платежі, і чому наші міста не розвиваються», - зазначив мер Сум.

Як повідомляв УНІАН, в Україні набирає обертів акція «Казначейство, віддай місту гроші». Білборд із таким закликом уже був розміщений в Івано-Франківську. Мери інших міст раніше заявляли, що гроші місцевих бюджетів, призначені для проведення ремонтів та розвитку інфраструктури в регіонах, заблоковані на рахунках Держказначейства.