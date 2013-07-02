В Одесі погано пахне

В Одесі виявлено перевищення гранично допустимої концентрації щодо сірководню у півтора – два рази.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, 1 липня в проміжок часу між 19.00 і 23.00 у центрі Одеси відчувався неприємний запах, у зв'язку з чим почали надходити численні звернення городян.

Муніципальна лабораторія екологічного контролю у цей час здійснювала моніторинг стану повітря і проводила контрольні точкові виміри у тих місцях міста, звідки надходили скарги городян.

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«У результаті проведення вимірів були виявлені перевищення ГДК по сірководню в 1,5 - 2 рази за північно-західного напряму вітру», - повідомили в управлінні.

«Зараз питання на контролі Департаменту екології і розвитку рекреаційних зон. Департаментом направлено відповідне звернення на адресу Державної екологічної інспекції в Одеській області з проханням проведення перевірок підприємств, які розташовані в районі виникнення неприємних запахів і є потенційними забруднювачами атмосферного повітря, а також результати проведених лабораторних вимірів», - зазначається у повідомленні.