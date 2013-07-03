Українська морська піхота відзначила ювілей

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі українських ВМС, під час урочистостей на території військової частини було відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу, легендарному учаснику Миколаївського десанту Костянтину Ольшанському. Стрічку перерізали і поклали квіти до пам’ятника командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, представник Президента України в Автономній Республіці Крим Віктор Плакида та міський голова міста Феодосія Олександр Бартенєв. У церемонії також взяли участь учнівська молодь Феодосії, духовенство мешканці міста, рідні і близькі військовослужбовців.

Також у цей день було проведено ритуал покладання квітів до пам’ятника учасникам Феодосійського десанту на набережній міста, урочисті збори і святковий концерт.

Міський голова Феодосії, вітаючи морських піхотинців, наголосив: «Місту пощастило, що в ньому дислокується підрозділ української морської піхоти. Населення знає вас, любить, шанує. Практично жоден загальноміський захід не проходить без участі «чорних беретів». За останні роки серед молоді міста значно зріс інтерес до героїчного минулого нашого народу, і відрадно, що значною мірою і завдяки морським піхотинцям успішно здійснюється і, впевнений, буде здійснюватися військово-патріотичне виховання молоді».

Командувач ВМС ЗС України зазначив, що новий рід сил Збройних Сил України створювався на високому патріотичному підйомі. «Допомагала вся країна», - підкреслив він.

Іл’їн подякував ветеранам морської піхоти. Він також підкреслив: «Наші «чорні берети» щоденно доводять, що вони – еліта флоту. Варто лише згадати миротворчу місію в Косово, чергування в бойовій тактичній групі «Хелброк» Європейського Союзу, участь в «Ротаційних силах Чорноморського регіону».

Вже за тиждень підрозділ морської піхоти ВМС ЗС України під час українсько-американського навчання «Сі бриз-3013» буде здавати черговий екзамен на володіння міжнародними стандартами, додав Іл’їн. Віце-адмірал висловив впевненість, що українські морські піхотинці справляться з поставленими завданнями, і надалі гідно будуть слідувати своєму девізу - «Вірний завжди!».