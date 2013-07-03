Зґвалтована у Врадіївці жінка вже встає з ліжка і самостійно їсть (відео)

Нині палату, де лежить Ірина, охороняє СБУ. Керівництво лікарні журналістів всередину не пускає. Потерпіла теж попросила її не турбувати, бо втомилась і хоче якомога швидше все забути.

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Поруч з нею весь час знаходиться її сестра. За її словами, Ірина почувається краще, вже може вставати з ліжка, самостійно їсти і щиро дякує людям за підтримку, повідомляє ТСН.

Сестри кажуть, про зґвалтування розповіли на всю Україну, аби справу не зам'яли, але не сподівалися, що на захист потерпілої вийде так багато людей. "Я хочу сказати всім людям, подякувати, щиро подякувати, що вони нас не кинули в біді, що вони нас зрозуміли і ... спасибі!" - каже сестра потерпілої Наталя Крашкова.

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Вдома на Ірину чекає 10-річний син, якого вона виховує сама, та хвора 70-річна мама. У Врадіївці кажуть, що на місці Ірини могла опинитися будь-яка дівчина. Сама ж Ірина поводилася пристойно і на хлопців не "вішалася", запевняє її подруга.

"Всі збираються на дискотеку в 11, 12, може пізніше, а розходяться о 3-тій ранку, о 4-тій ранку, як кому зручно. Вона порядно себе поводила", - запевнила подруга потерпілої Вікторія Федонюк.

"О 10-тій годині, об 11-тій повертатися з центру - це нормально. У нас багато хто ще у цей час гуляє. Це не говорить про те, що вона гуляща, чи, як говорять, алкоголічка", - додала Федонюк.

На Ірину чекає складне лікування. Вона вже перенесла одну операцію. Після того, як стан жінки покращиться, їй на обличчя мають вставити титанові пластини.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області, де відбулося зґвалтування дівчини за участю правоохоронців, близько 1000 місцевих жителів, які зібралися на мітинг, почали штурмувати відділення міліції, виражаючи невдоволеність тим, що ще один міліціонер - учасник нападу на місцеву мешканку - перебуває на волі.

Після того як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і камінням почали штурмувати райвідділ міліції, розбили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із займистою сумішшю.