Президент Польщі пояснив, для чого їде на Волинь

Президент Польщі Броніслав Коморовський пояснив свій запланований на 14 липня візит до українського Луцька в рамках відзначення заходів 70-ої річниці Волинської трагедії бажанням підтримати "добрий клімат примирення" українців з поляками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Польської держави сказав сьогодні на прес-конференції у польській Віслі після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем.

"Я поїду на Волинь, щоб підтримати добрий клімат відносин між країнами - клімат примирення", - сказав Коморовський.

Він наголосив на важливому значенні нещодавнього візиту в Польщу предстоятеля Греко-католицької церкви України Патріарха Святослава (Шевчука). За його словами, була прийнята спільна декларації, заява Римо-католицької церкви і Української греко-католицької церкви. «Ця заява відкриває нові перспективи для польсько-українського примирення... Я хочу цю заяву доповнити політичною діяльністю. Я буду в Луцьку”, - сказав Коморовський.

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Він відзначив, що знає про те, що Президент України з об'єктивних причин не зможе бути присутнім у цей час у Луцьку.

"Але я поінформований, що українська сторона буде представлена на належному рівні", - підкреслив Коморовський.

“Я переконаний, що нам вдасться провести весь діалог, той процес польсько-українського примирення таким чином, щоб ніхто не відчув себе ображеним”, - зазначив Коморовський.

В свою чергу Президент України Віктор Янукович повідомив, що Україна і Польща готують спільну заяву, яка буде оприлюднена напередодні цієї трагічної дати.

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“Але все, що ми будемо робити разом, воно спрямоване на примирення наших народів, і, що дуже важливо, воно спрямоване більше на майбутнє, на молодь”, - зазначив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, радник Президента Польщі Хенрик Вуєць повідомляв, що Коморовський сьогодні планує обговорити з Януковичем їх спільну участь в заходах з відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії у Луцьку.

Днями польські медіа повідомляли, що Президент Польщі хоче переконати Януковича взяти участь в цих заходах.

Минулого тижня представники двох українських греко-католицьких церков та двох Римо-католицьких церков у Польщі підписали спільну заяву, в якій засудили Волинську трагедію та закликали поляків та українців до взаємовибачення.

Глава УГКЦ також відправив у Варшаві спеціальне Богослужіння, в якому, крім інших представників польської влади та духовенства, взяв участь Президент Польщі.