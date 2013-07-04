У Польщі затримали росіянина, який грабував під виглядом чиновника з України

У Польщі затримано росіянина, який видавав себе за високопосадовця з України

Як повідомили УНІАН у поліції, 46-річного росіянина затримали на підставі заяві постраждалого.

До постраждалого звернувся на вулиці чоловік, представився високопосадовцем і почав вимагати в нього гроші. Зловмисник вирвав гроші з рук, вдарив свою жертву в обличчя та втік.

Правоохоронці затримали росіянина наступного дня після нападу завдяки його детальному опису українцем. В ході допиту виявилося, що він використовував фальшиві українські документи.

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"На підставі зібраних доказів прокурор висунув чоловіку звинувачення у крадіжці при обтяжуючих обставинах та використанні фальшивих документів. Суд погодився арештувати його на три місяці", - йдеться у повідомленні поліції.

За вчинений злочин польське законодавство передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Прес-секретар відділку, на території якого стався інцидент, Едита Вісовська сказала УНІАН, що чоловіку висунуто звинувачення за згаданим епізодом. При цьому вона не уточнила, чи міг він таким чином грабувати інших людей.

Співрозмовник агентства відмовилась назвати суму, яку викрав чоловік, та повідомити інші обставини.