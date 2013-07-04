Журналістам обіцяли показати відео з Врадіївського райвідділу міліції

Журналістам продемонструють відеозапис камери стеження з Врадіївського райвідділу міліції Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прокурор Миколаївської області Андрій Курись, на прес-конференції, присвяченій розслідуванню згвалтування і побиття у Врадіівці 29-річної Ірини Крашкової.

«Я вам продемонструю цю плівку, - сказав Курись. - Там, дійсно, вимкнене світло, видно частину тіла когось. Як показали свідки раніше, це частина тіла Дрижака, але є багато «але». Тому ми намагаємося відновити істину, призначено експертизу. Певний результат вже є. Але про нього ми поговоримо пізніше».

На тему: Тюремники запевняють, що затримані врадіївські міліціонери в СІЗО не спілкуються

Як повідомляв УНІАН, 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області 27 червня знайшли на вулиці з ознаками насильства на тілі. Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували до реанімації.

В ході слідчих дій слідчі прокуратури встановили, що відеозапис у райвідділі міліції Врадіївки вівся постійно, але при вимкненому світлі.

1 липня на брифінгу в обласній прокуратурі заступник прокурора області Дмитро Єфименко повідомив журналістам, що камера працювала постійно, але на ній фіксувалася «тільки одна частина тіла» підозрюваного у справі капітана міліції Дрижака. На підставі цього відеозапису Дрижак стверджував, що всю ніч під час скоєння злочину був на чергуванні в райвідділі і нікуди не відлучався.

За підозрою в скоєнні злочину затримано двох співробітників Врадіївського РВВС – Дмитро Поліщук і Євген Дрижак і єгер єгерсько-мисливського господарства Сергій Рябиненко.

За приховування обставин події затримано також керівника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).