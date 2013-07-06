Знайшли водія іномарки, який стріляв у водія маршрутки

Про це УНІАН повідомили у групі зв'язків із громадськістю МГУ УМВС України в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, співробітники міліції встановили особу, причетну до скоєння цього злочину. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Зброю, з якої він вистрілив, вилучено правоохоронцями.

Слідчим відділенням Заводського райвідділу міліції направлено клопотання до суду Заводського району м. Миколаєва про обрання запобіжного заходу стосовно затриманого.

Відділенням відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на кінцевій зупинці маршрутного таксі № 56 в Заводському районі м. Миколаєва водій автомобіля «Хонда» вистрілив в область правого стегна водієві маршрутного таксі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції. Встановлено, що між водіями виник конфлікт через те, що водій маршрутного таксі нібито заважав проїхати власнику «Хонди». В результаті, останній вистрілив в опонента з травматичного пістолета.

Чоловіка було доставлено до лікарні швидкої допомоги Миколаєва, де йому було надано медичну допомогу.