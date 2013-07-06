Котеджі навколо Києва неухильно дорожчають

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 4,91% до 1326 дол./кв. м.

При цьому найдешевшим в області залишався Сквирський район з середнім показником 289 дол./кв. м. А найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1557 дол./кв. м.

Зростання вартості котеджів за 6 місяців 2013 року спостерігалося в усіх районах Київського регіону.

Найбільше, за даними SV Development, у І півріччі подорожчали котеджі в Іванківському районі – на 3,57% до 377 дол./кв. м. А найменше зростання вартості індивідуальних будинків зафіксовано в Обухівському районі – на 1,24%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість котеджів у Київському регіоні в першому кварталі 2013 року зросла на 1,59% до 1022 дол./кв. м.

Середня вартість індивідуальних будинків під Києвом у 2012 році виросла на 4,24% до 1007 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, яка спеціалізується на оцінці і продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.