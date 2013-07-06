7 липня в Україні до +36, на півночі та заході пройдуть дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, на півдні Криму 23-25°, вдень 27-32°, у південних областях місцями 34-36°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві та області вночі без опадів, вранці та вдень подекуди пройде короткочасний дощ, гроза. Температура на Київщині вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень близько 30°.

6 липня температура води в Чорному морі 21-24°, Азовському 25-26°, в Дніпрі біля Києва 24°.