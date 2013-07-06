Донеччани зажадали люстрації МВС і відставки Захарченка (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг, організований донецькими блогерами та журналістами, зібрав через соціальну мережу близько 70 осіб, які прийшли з державними прапорами, з плакатами «Захарченка – у відставку!», «МВС=ОЗУ», «Дубовика – у відставку!», «Вимагаємо люстрації органів МВС!», «Офіцере! Живи. Служи. Пам'ятай Врадіївку!».

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Мітинг минув без політичної символіки, але оратори критикували сьогоднішню роботу правоохоронців в Україні, які самі, будучи ставлениками влади, порушують закони і скоюють злочини. Учасники акції заявили, що, перш за все глава МВД Захарченко має понести відповідальність за те, що відбувається в його відомстві і піти у відставку. Так, відомий донецький блогер і журналіст Денис Казанський підкреслив, що міністр «не виносить нічого з того, що відбувається в Україні; і, на жаль, він є просто працівником системи, яка сьогодні несправедлива і має антилюдську спрямованість».

Він та інші оратори також нагадали, що в Донецьку, восени 2011 року під час знесення міліцією намету голодуючих чорнобильців загинув один з протестуючих, якого просто затоптали, а влітку 2012 року правоохоронці гумовою палицею зґвалтували чоловіка, але Віктора Дубовика, який тоді керував Донецьким міськуправлінням міліції, підвищили – тепер він перший заступник глави МВС.

Також, як повідомляє сайт 62.ua, організатор чорнобильських протестів у Донецьку в 2011 році Володимир Деркач вручив міліціонерам книгу про померлого під час знесення наметового містечка чорнобильців шахтаря Геннадія Конопльова.

Присутні також вимагали відставки і Дубовика. Мітингувальникиі періодично скандували свої вимоги відставки керівництва МВС, припинення насильства правоохоронних органів над пересічними громадянами і вимоги суворо покарати врадієвських гвалтівників. За учасниками мітингу впродовж всієї акції спостерігали працівники міліції з вікон будівлі обласного главку.

У прес-релізі, поширеному Відділом по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області по завершенню мітингу, зазначалося, що «мітинг на підтримку жителів Врадієвки, проведений під будівлею ГУМВС України в Донецькій області, пройшов спокійно, без ексцесів»..

«Виступаючі висловлювали свою думку не тільки про події в Миколаївській області, але й про факти, що мали місце в різні роки в містах Донецької області. Під час заходу порушень громадського порядку не зафіксовано», - йдеться у повідомленні міського УВС.