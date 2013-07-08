Контроль та оформлення вантажів у портах буде спрощено - віце-прем’єр

«Контроль та оформлення транспортних засобів та вантажів в українських портах буде оптимізовано та приведено до рівня світових стандартів. На заміну сьогоднішній практиці паперового документообігу у портах буде створено та введено у дію електронну інформаційну систему – за аналогією тих, що наразі успішно використовуються у Європі», - сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Кабінет Міністрів України схвалив Постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451» (щодо порядку проходження і обробки вантажів у морських портах).

«Важливим елементом державної політики зі створення сприятливого інвестиційного клімату є спрощення дозвільних процедур. Такі зміни впроваджуються на підставі кращого світового та європейського досвіду та найсучасніших IT-технологій», - сказав Олександр Вілкул.

Постановою, що ухвалена, пропонується у морських портах впровадити Інформаційну систему портового співтовариства, до якої будуть підключені порти, перевізники, морські агенти, експедитори, митна, санітарна, ветеринарна, карантинна та інші служби, контрагенти порту.

Через Інформаційну систему портового співтовариства буде здійснюватись обмін, перевірка, оформлення, розрахунки та передача будь-якої інформації, документів, необхідних для контролю та оформлення вантажів і транспортних засобів при вантажних перевезеннях.

«Впровадження такої системи дозволить мінімізувати паперовий документообіг, скоротити час оформлення вантажів, оптимізувати процес транспортування, збільшити продуктивність терміналів, скоротити витрати всіх учасників транспортного процесу шляхом надання їм оперативної, коректної та легітимної інформації», – сказав Олександр Вілкул.

Відтак з впровадженням Інформаційної системи портового співтовариства умови пропуску вантажів через порти України будуть максимально наближені до практики здійснення аналогічної діяльності в провідних світових портах.

«Це має позитивно позначитися на конкурентоздатності вітчизняних портів. Адже наразі в умовах загострення конкуренції за вантажні та транспортні потоки, споживачі транспортних послуг при виборі порту орієнтуються не лише на рівень розвитку потужностей та інфраструктури, якість та чіткість технічної роботи, але й обирають порт з найбільш простими та прозорими процедурами контролю», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що реалізація проекту єдиної інформаційної системи портового співтовариства допоможе створити значно комфортніші умови для вантажооператорів, а значить - залучити до українських портів нові вантажопотоки, що забезпечить портові колективи стабільною роботою.

«Спрощені та прозорі механізми роботи з бізнесом є також потужним позитивним сигналом для інвесторів, які хочуть і готові працювати в українських портах», - сказав Олександр Вілкул.