Ювілеї університетів Мечникова та Шевченка відзначать на державному рівні

Відповідні укази Президента України Віктора Януковича розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, як сказано в одному з документів, Янукович підтримав ініціативу Міністерства освіти і науки України про відзначення на державному рівні 180-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та проведення з цієї нагоди в 2014 році в місті Києві всеукраїнського зібрання наукової та творчої інтелігенції.

Голова держави доручив Кабінету міністрів України утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 180-річчя Університету і затвердити його персональний склад.

Відповідно до рішення Президента, уряд має ужити заходів щодо дальшого розвитку Університету як головного навчально-наукового центру України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, у тому числі щодо надання Університету права затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді, а також установлювати плани прийому за напрямами підготовки та спеціальностями у межах державного замовлення і ліцензованого обсягу підготовки фахівців в Університеті.

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Також уряд має опрацювати питання щодо збільшення на 30% установлених розмірів заробітної плати працівникам Університету, фінансування щорічного стажування 200 науково-педагогічних і наукових працівників та 1 тисячі студентів і аспірантів Університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах, а також фінансування наукових досліджень в обсязі не менше 25 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування Університету, для чого передбачати у проекті закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та проектах закону про Державний бюджет України на 2014 і наступні роки видатки у необхідних обсягах для зазначених цілей.

Кабінет міністрів також має розробити та затвердити державну комплексну програму розвитку Університету на 2014-2020 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо придбання сучасного навчально-наукового обладнання, реконструкції навчальних корпусів Університету, Ботанічного саду імені академіка Фоміна, міжкорпусних інженерних мереж і доріг, визначивши при цьому порядок та терміни виконання робіт; реконструкції протягом 2014-2016 років Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія»; будівництва в Києві навчальних корпусів для Інституту журналістики по вулиці Мельникова та Інституту високих технологій по вулиці Ломоносова.

Крім того, Кабмін має вирішити в установленому порядку питання щодо вивільнення займаних Національною академією державного управління при Президентові України приміщень у корпусі Університету по вулиці Мельникова, 36/1, у місті Києві.

Київській міській державній адміністрації Президент доручив забезпечити протягом 2013-2014 років будівництво підземних переходів біля будинку № 60 по вулиці Володимирській та будинку № 90 по вулиці Васильківській, благоустрій територій Університету у Голосіївському та Шевченківському районах міста Києва.

Крім того, Янукович доручив Кабінету міністрів розробити разом з Одеською облдержадміністрацією та затвердити до 1 серпня заходи з підготовки та відзначення 150-річчя Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, яке відзначатиметься у 2015 році.

Документом, текст якого розміщено на сайті Президента, передбачається забезпечити координацію реалізації захолів, розглянувши при цьому можливість включення до таких заходів: придбання для університету сучасного навчально-наукового обладнання; будівництво нової бібліотеки на території студентського містечка; проведення реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків, спортивного комплексу та стадіону, стаціонарних інженерних споруд і мереж університету; карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, присвячених 150-річчю кніверситету, здійснення спецпогашення поштової марки.

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Президент також вимагає розглянути в установленому порядку питання поліпшення умов оплати праці працівників університету; фінансування, починаючи з 2015 року, щорічного стажування науково-педагогічних і наукових працівників та студентів й аспірантів університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах, а також фінансування наукових досліджень в обсязі не менше 25% загального обсягу коштів, які передбачатимуться у державному бюджеті для фінансування університету.

Також Янукович вимагає опрацювати разом з Одеською ОДА питання: виділення в установленому порядку земельної ділянки для будівництва навчально-лабораторних корпусів, об'єктів соціально-культурного призначення, видавничого центру цніверситету; будівництва гуртожитків для студентів не менше ніж на одну тисячу місць.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено забезпечити висвітлення заходів із підготовки та відзначення 150-річчя університету.