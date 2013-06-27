Студрада Одеського аграрного університету проти об’єднання вишів

Про це сказано у зверненні студентської ради до Президента України Віктора Януковича, яке є в розпорядженні УНІАН.

“Студентська рада Одеського державного аграрного університету звертається до Вас із проханням залишити наш ОДАУ у підпорядкуванні Міністерства аграрної політики та продовольства України, оскільки ми впевнені, що аграрні ВНЗ повинні підпорядковуватися міністерству відповідного профілю, бо мають свою специфіку навчання та практики, свої традиції та бачення”, - сказано у зверненні студентської ради ОДАУ.

На тему: Колектив одеського університету просить захисту у Януковича

Як повідомляв УНІАН, 26 червня міністр освіти і науки України Дмитро Табачник заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про об'єднання Одеської національної академії харчових технологій та Одеського державного аграрного університету.

Він пояснив, що таким чином вдасться забезпечити підготовку фахівців, які працюють в аграрній і переробній сферах сільського господарства, в одному виші.

«Буде повністю вся лінійка - від вирощування продуктів до їх переробки і зберігання», - підкреслив Табачник.

Міністр також зазначив, що в результаті такого об'єднання вишів рівень дипломів випускників-аграріїв підвищиться, оскільки це буде диплом не просто університету, а національного університету.

Раніше зі зверненням до Януковича проти об’єднання виступив трудовий колектив ОДАУ.