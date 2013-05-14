Українські роботодавці визначили найкращі українські вузи

14:41, 14 травня 2013
Суспільство
2472 0

Українському бізнесу потрібен власний кадровий резерв, тому інвестиції підприємств в навчання своїх майбутніх працівників виправдані. 

Таку думку висловив голова Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України Віктор Громовий, коментуючи результати щорічного загальнонаціонального рейтингу ВНЗ «Компас», який заснований на оцінці якості освіти з боку випускників і потенційних роботодавців.

«У радянські часи профорієнтація базувалася на тому, що людина отримує у вузі знання, які дозволять працювати в одній професії на одному робочому місці. А сьогодні вже є розуміння того, що змінювати професію доведеться кілька разів протягом життя. Адже вже завтра можуть з'явитися нові професії. Приміром, хто 10 років тому чув про таку професію, як модератор соціальних мереж? А сьогодні ця професія дуже затребувана і фінансово вигідна. Однак навряд чи її зараз вчать в українських вишах, навіть в університетах верхній частині рейтингу людині доводиться самостійно її освоювати », - повідомив Віктор Громовий.

Експерт також зазначив, що паралельно зі стрімкою динамікою змін життя переосмислюється і роль навчального закладу.

«Головне - щоб у вузі людині прищепили бажання навчатися протягом усього життя, сформували систему мотивації поглиблювати свою кваліфікацію через різні форми навчання. Сьогодні зникає поняття периферійного вузу. Випускник навіть невеликого, провінційного університету має такі ж можливості домогтися успіху, що і володар диплома столичного університету. Важливо тільки вчасно отримати правильну установку - знання для успіху, а не один лише диплом. Тому що для роботодавця не диплом є мірилом кваліфікації, а лише дієві навички фахівця. І ми вже сьогодні є свідками того, як великі компанії інвестують у навчання своїх майбутніх працівників, створюють системи внутрішньокорпоративного навчання. Такі інвестиції виправдані, адже бізнесу потрібен власний кадровий резерв », - заявив Громової.

Нагадаємо, сьогодні компанія СКМ (акціонер - Рінат Ахметов) оприлюднила новий загальнонаціональний рейтинг вузів «Компас-2013», складений в рамках програми «Сучасна освіта». Якість, практичну цінність і відповідність знань, одержуваних у 239 українських вузах, вимогам реального сектора економіки оцінювали випускники, роботодавці та експерти. Київський політехнічний інститут очолив рейтинг з результатом 98,2 бала. Друге місце посів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (65,4 бала). Третє - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (50,2 бала). На верхніх позиціях рейтингу опинилися також Національний університет «Львівська політехніка» та Донецький національний технічний університет.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter