Суддя передав у приватну власність 40 км трубопроводу
02:37, 09 липня 2013Суспільство
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Прокуратура Луганської області до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України направила заяву про відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Ленінського райсуду Луганська.
Суддю звинувачують у незаконних рішеннях, на підставі яких вибули з державної та комунальної власності трубопроводи меліоративних систем загальною довжиною 37,7 км вартістю 3,5 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, Апеляційним судом Луганської області скасовано два рішення судді, якими за двома громадянами визнано право власності на трубопроводи загальною довжиною 20 км, що підлягали передачі у комунальну власність.
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