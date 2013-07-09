Кабмін пропонує спростити перепланування помешкань

Про це йдеться в законопроекті №2538а, зареєстрованому в парламенті 5 липня.

Проект, зокрема, передбачає скасування отримання спеціального дозволу на перепланування квартир, якщо вона не зачіпає несучі конструкції або інженерні системи.

Крім того, уряд ініціює скасування необхідності обов'язкового прийняття об'єкта в експлуатацію після завершення таких робіт як для житлових приміщень, що надаються громадянам в безстрокове користування в будинках державного або суспільного житлового фонду, так і для житла, що належить громадянам на правах власності.

При цьому перелік будівельних робіт, які зможуть виконуватися без отримання дозволу, згідно із законопроектом, визначатиметься Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Разом з тим, законопроектом пропонується встановити штраф за виконання будівельних робіт з реконструкції або капітального ремонту квартири без отримання документа, який дає право на їх виконання, в розмірі від 300 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум – 573 грн – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, на початку липня віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул повідомив, що уряд пропонуватиме Раді прийняти закон, що скасовує необхідність отримання громадянами дозволу на перепланування житла за умови невтручання в несучі конструкції та інженерні системи.

За його словами, законопроект є імплементацією Україною кращого світового досвіду з питань спрощення процедури оформлення дозвільних документів.