Колесніков вирішив продати свій солодкий бізнес

Пошук стратегічного інвестора для цього виробника кондитерських виробів триває вже близько півроку, повідомляє Forbes із посиланням відразу на два джерела - представника однієї з компаній сектору FMCG і інвестбанкіра.

Про плани Колеснікова продати «Конті» також повідомив авторитетний діловий ресурс Mergermarket.

За інформацією джерел Forbes, перший раунд формування пропозицій потенційних покупців відбудеться у вересні. Консультантом «Конті» виступає британський інвестбанк Barclays.

Група «Конті» - друга за обсягом виробництва кондитерських виробів в Україні і четверта в Росії за підсумками 2012 року. Виручка в 2012 році - 3,4 млрд гривень, прибуток - 268 млн гривень. Власники - Борис Колесніков і члени його сім'ї.

Борис Колесніков не спростував факт передпродажної підготовки, проте відмовився коментувати мотиви такого рішення, переадресувавши всі питання на наглядову раду «Конті». Forbes відправив запитання прес-службі підприємства, але відповідей поки не отримав.

Mergermarket припустив, що намір Колеснікова продати кондитерський актив обумовлений його бажанням зосередитися на розвитку свинарського бізнесу - компанії «АПК-Інвест».