У зіткненні Опеля й Газелі загинуло троє людей
08:22, 10 липня 2013Суспільство
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На Житомирщині жертвами ДТП стали троє осіб.
ДТП сталася вночі
Сьогодні о 1.55 поблизу смт Нова Борова Володарськ-Волинського району Житомирської області на 128-му км автошляху Виступовичі - Житомир сталося зіткнення легкового автомобіля Opel Rekord з автомобілем „Газель”, внаслідок чого загинуло троє осіб.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних сиутацій, одну постраждалу особу госпіталізовано до районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Житомирській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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