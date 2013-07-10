У зіткненні Опеля й Газелі загинуло троє людей

На Житомирщині жертвами ДТП стали троє осіб.

Сьогодні о 1.55 поблизу смт Нова Борова Володарськ-Волинського району Житомирської області на 128-му км автошляху Виступовичі - Житомир сталося зіткнення легкового автомобіля Opel Rekord з автомобілем „Газель”, внаслідок чого загинуло троє осіб. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних сиутацій, одну постраждалу особу госпіталізовано до районної лікарні. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Житомирській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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