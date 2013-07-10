Експерти розповіли, що робить відомство Табачника з держзамовленням

Про це повідомила на прес-конференції директор центру дослідження суспільства Інна Совсун.

Вона зазначила, що в цьому році скорочення відбулося фактично за всіма напрямами: інженерія — на 4,46%, суспільні науки — на 5,54%, гуманітарні науки — на 3,27%, педагогіка — на 4,24%.

Вона повідомила, що в той же час зросли показники лише для ІТ — на 3,67%, і сільськогосподарських напрямків — на 1,09%.

На тему: Табачник розіслав ректорам ультиматум

Совсун повідомила, що загалом найбільше місць виділяється на галузі інженерної справи, виробництва і будівництва (36,6 тисяч).

За її словами, найпопулярніші серед абітурієнтів галузі суспільних наук, бізнесу і права займають другу позицію за кількістю наданих державних місць (21 тисяча).

Совсун зазначила, що в Україні існує “типова тільки для пострадянських країн подвійна система вступу — на контракт і бюджет). За її словами, тому намагання держави формувати ринок праці за рахунок перерозподілу місць держзамовлення є малоефективним.

Совсун підкреслила, що попри зменшення кількості бюджетних місць на навчання на суспільно-гуманітарних напрямках значна кількість абітурієнтів вступає на ці напрямки для навчання на контракті.

Вона зазначила, що в той же час бюджетні місця за малопривабливими природними напрямами залишаються незаповненими.

Совсун також повідомила, що в 2013 році виділено 104 тисячі місць для підготовку за денною формою. За її словами, згідно з урядовою постановою на наступні роки заплановане подальше зменшення — 99 тисяч у 2014 році і 97 тисяч у 2015 році.