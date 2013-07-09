Табачник розіслав ректорам ультиматум

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, з відповідним листом міністр Дмитро Табачник звернувся до керівників вишів I-IV рівня акредитації усіх форм власності і підпорядкування щодо внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Зокрема, у листі зазначається, що, за даними державного підприємства «Інфоресурс», окремі приймальні комісії вишів під час прийому документів на навчання допускають безпідставну затримку розгляду та оброблення заяв, поданих вступниками в електронній формі.

Водночас, на консультативний телефон Міносвіти надходять скарги від вступників щодо затримки оброблення приймальними комісіями вишів заяв, поданих в електронній формі, понад 24 години.

Міністерство звертає увагу на неприпустимість порушення приймальними комісіями вищих навчальних закладів вимог Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, що викликає недовіру у вступників до подання заяв в електронній формі та створює напругу під час вступної кампанії.

«Вимагаю негайно ліквідувати, починаючи з 5 липня, недоліки приймальних комісій вищих навчальних закладів у роботі з ЄДЕБО та забезпечити безперебійне оброблення заяв вступників у приймальних комісіях, що подаються в електронному вигляді», - наголосив Табачник.